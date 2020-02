Aosta, un sito web per raccogliere suggerimenti sulla nuova rete di piste ciclabili



On line il progetto Aosta in bicicletta con 14 nuovi km di percorsi per bici

AOSTA. Un sito web per presentare i nuovi percorsi ciclabili progettati per la città di Aosta e raccogliere suggerimenti e idee direttamente dai cittadini: queste le finalità di una iniziativa digitale realizzata dal Comune capoluogo. Il sito web in questione è aostainbici.it. Il portale permette di visualizzare su mappa le piste ciclabili cittadine che l'Amministrazione comunale intende realizzare nell'ambito di un progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dalla giunta Centoz e finanziato con fondi europei che prende il nome di Aosta in bicicletta. L'intervento prevede 14 chilometri di piste nella strade del centro città e nelle zone un po' più periferiche che si sommano ai percorsi già esistenti per formare una rete di 22,5 chilometri. Per ognuno dei nove percorsi indicati nel progetto sono elencati alcuni dettagli utili come la lunghezza e la tipologia (se si trova affiancato alle strade urbane o se è una ciclovia a sé stante per esempio). Il portale propone poi una sezione dedicata alla compilazione di un questionario per raccogliere impressioni sul progetto inserito nel piano nazionale della sicurezza stradale. Aostainbici.it è stato presentato oggi dal sindaco Fulvio Centoz: «L'obiettivo - ha detto - è coinvolgere la cittadinanza nei prossimi 15 giorni per ottenere suggerimenti o delle segnalazioni». E.G.