Aosta, riparte la distribuzione di mascherine alla popolazione



Per tutta la settimana stand dell'Esercito saranno presenti in diverse zone del capoluogo AOSTA. Riprende oggi ad Aosta la distribuzione gratuita alla popolazione delle mascherine fornite dalla Protezione civile per prevenire la diffusione del Covid-19. Anche in questa occasione le operazioni sono affidate ai militari dell'esercito che oggi, dalle 9 alle 12.30, sono presenti al parcheggio di regione Crou, al parcheggio di via Voison ed in place des Franchises. La distribuzione proseguirà nel resto della settimana secondo un calendario prestabilito: martedì 12 al parcheggio di Signayes, in piazza Arco d'Augusto e al parcheggio di corso Saint-Martin-de-Corléans (di fronte alla scuola Cerlogne); mercoledì 13 nel piazzale della chiesa di Arpuilles, in piazza Roncas ed in piazza Ducler; giovedì 14 in piazza della Repubblica, piazza Plouve e parcheggio di regione Borgnalle; venerdì 15 al parcheggio di via Petigat, al piazzale della chiesa di Excenex ed in via Cavagnet (di fronte alla scuola del quartiere Cogne) e sabato 16 in piazza Chanoux, a Porossan in località La Chapelle ed in via Valli Valdostane. M.C.