Aosta, modifiche alla viabilità per il collaudo del sottopasso dell'ospedale Parini



Circolazione modificata in viale Ginevra nel tratto verso la rotonda di via Parigi / via Roma AOSTA. Sono in corso ad Aosta le procedure di collaudo statico del sottopasso dell'ospedale Parini. Per permettere di svolgere le operazioni necessarie, la circolazione in viale Ginevra ed in via Parigi subirà delle modifiche a partire da oggi e fino a venerdì 29 maggio dalle ore 14 alle ore 16. È prevista la chiusura al transito dei veicoli della corsia Ovest di viale Ginevra, nel tratto tra via Guédoz e la rotatoria di via Parigi / via Roma, con inversione del senso di marcia nella corsia centrale normalmente riservata ai mezzi di soccorso. Anche il marciapiede sul lato Ovest del viale sarà inaccessibile dall'ingresso pedonale al nosocomio fino all'attraversamento pedonale a ridosso della rotatoria. Per tutto il periodo il limite di velocità nel tratto interessato dal restringimento della strada sarà di 30 km/h. E.G.