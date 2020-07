Aosta, confermata la 20a edizione de Le Grenier en Place

Aperte le iscrizioni per gli espositori

AOSTA. La 20a edizione della mostra-mercato Le Grenier en Place è confermata. Il Comune di Aosta ha organizzato l'evento domenica 6 settembre in occasione del patrono San Grato.

In piazza Chanoux e sotto i portici del municipio troveranno posto 61 espositori che proporranno oggetti di antiquariato, oggettistica antica, libri, quadri e stampe, cose vecchie e usate, pizzi, ricami, lavorazioni artigianali a maglia, composizioni, candele artigianali, oggetti da collezione e pezzi di bigiotteria artigianali.

Le domande di partecipazione, accompagnate da marca da bollo, dovranno pervenire al Comune di Aosta tramite posta o e-mail all'ufficio procollo entro venerdì 7 agosto. I moduli per la richiesta possono essere scaricati dal sito Internet dello sportello AmicoinComune. Costi di allestimento e Canone per l’occupazione del suolo pubblico sono a carico degli espositori.

"La manifestazione - precisa il Comune - potrà essere annullata per cause sanitarie legate all’emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 o nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni pari a 20. In tali ipotesi non sarà riconosciuto alcun rimborso per le spese di iscrizione sostenute".

E.G.