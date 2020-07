Aosta, dal 3 agosto le iscrizioni alla refezione scolastica

Obbligatorio prenotare telefonciamente l'appuntamento allo sportello AmicoinComune

AOSTA. Il Comune di Aosta apre dal 3 agosto le iscrizioni al servizio di refezione per l'anno scolastico 2020/2021 rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Gli utenti devono recarsi allo sportello AmicoinComune prenotandosi telefonicamente al numero 0165 300330 a partire dal 28 luglio.

L'iscrizione al servizio è necessaria per tutti coloro che intendono usufruire della refezione per la prima volta o che non risultavano iscritti nell’anno scolastico 2019/2020. È inoltre necessario che si presenti allo sportello la persona alla quale sarà addebitato il pagamento, altrimenti è richiesta una delega scritta.

redazione