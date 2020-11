Aosta, bando per nominare un rappresentate nell'Arer

Candidatura entro il 19 novembre via posta elettronica

AOSTA. L'Amministrazione comunale di Aosta cerca un rappresentante da nominare nell'Arer - Azienda regionale per l'edilizia residenziale.

I candidati devono essere iscritti alle liste elettorali in un dei Comuni della Valle d'Aosta, essere residente nel territorio regionale da almeno un anno dalla pubblicazione dell'avviso il quale è reperibile nell'Albo pretorio on line del Comune e non essere amministratore di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché linesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Il candidato idoneo sarà individuato dal sindaco Gianni Nuti che potrà effettuare colloqui di approfondimento.

Per presentare le candidature all'indirizzo email pec dell'ufficio protocollo c'è temponi fino alle ore 12 del prossimo 19 novembre. In via eccezionale, vista la situazione di emergenza e solo qualora non in possesso dicasella di posta elettronica certificata, sarà possibile trasmettere le candidature e i relativi allegati da un indirizzo di posta elettronica non certificata al servizio di assistenza legale, e accertarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione ai numeri: 0165-300.439/483.

redazione