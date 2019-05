UniVdA, il rettore Cassella: fallito il tentativo illegittimo di mia revoca

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "E’ fallito il tentativo per disporre illegittimamente la mia revoca": così il rettore Fabrizio Cassella commenta l'esito della riunione di oggi del Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta e la nomina del suo successore, Maria Grazia Monaci, a partire da novembre.

"Sono il rettore dell'Univda fino alla fine regolare del mio mandato il prossimo novembre", dichiara in una nota il prof. Cassella. "Le iniziative per delegittimarmi - aggiunge - hanno subito una brusca frenata nella seduta odierna del Consiglio dell’Università e sono implose a seguito del parere legale che ha messo ciascuno di fronte alle proprie responsabilità".

"Continuerò pertanto il mio lavoro e il mio servizio al territorio valdostano - conclude il rettore - con l’impegno finora profuso e adoperando tutte le mie energie per difendere l’autonomia di UniVda e per non raccogliere le provocazioni da parte di quelli che si sono adoperati in questi tre mesi per screditarmi e per cercare di sostituirmi anzitempo".

C.R.