Confine Italia-Francia, l'Istituto Geografico Militare si rivolge alla Farnesina

AOSTA. «Un primo importante passo per gestire in modo efficace gli eventuali momenti di criticità in materia di viabilità in bassa Valle, garantendo un coordinamento tra i vari attori coinvolti»: così il presidente della Regione Antonio Fosson e l'assessore regionale ai trasporti Luigi Bertschy commentano la definizione di una procedura per la frana di Quincinetto che incombe sulle vie di collegamento tra Valle d'Aosta e Piemonte.