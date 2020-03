Coronavirus, salta la riunione del Consiglio per le politiche del lavoro



Governo valdostano studia pacchetto di aiuti da 10 milioni AOSTA. Il Consiglio per le politiche del lavoro della Valle d'Aosta tornerà a discutere delle misure di sostegno per l'economia colpita dal Coronavirus soltanto quando saranno individuate nuove modalità di riunione compatibili con le limitazioni dei DPCM sul divieto di assembramento e sulla distanza minima di sicureza. Lo annuncia in una nota l'assessorato regionale politiche del lavoro spiegando che la riunione prevista domani, 11 marzo, non ci sarà. In ogni caso, aggiunge l'assessorato, "prosegue il lavoro di tutti i gruppi politici per definire gli interventi economici necessari a dare un’urgente risposta alla crisi". Allo studio del governo regionale c'è un pacchetto di aiuti per oltre 10 milioni di Euro. redazione