Coronavirus, il bollettino: in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno nessun nuovo contagio



E i positivi attuali diminuiscono grazie soprattutto alle guarigioni AOSTA. La Regione ha pubblicato il bollettino n° 58 sulla situazione della pandemia da Covid-19 in Valle d'Aosta. A fronte di un aumento dei casi testati da 3.802 a 3.910, i casi positivi totali sono per la prima volta invariati rispetto al bollettino precedente: 1.088. I casi attuali invece da 700 scendono a 689 per effetto dell'aumento dei guariti (+9 quelli confermati) e dei decessi (+2, entrambe donne). Qui la situazione nei singoli comuni > redazione