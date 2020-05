Coronavirus, un questionario alle famiglie valdostane sulla riapertura delle scuole



Indagine dell'assessorato regionale dell'istruzione su bisogni e aspettative delle famiglie AOSTA. L'assessorato regionale dell'istruzione ha attivato un sondaggio on line per "verificare i bisogni e le aspettative in merito alla riapertura delle scuole, tenendo conto che non potranno essere garantiti, in una prima fase, tutti i servizi di trasporto, mensa, pre e dopo scuola". L'indagine consiste in un questionario anonimo rivolto alle famiglie disponibile fino al 13 maggio sulla home page del sito scuole.vda.it. "Considerate le esigenze diverse dei vari gradi e ordini di scuola, i genitori che hanno più figli in età scolare potranno compilare un questionario per ogni figlio", spiega l'assessorato.