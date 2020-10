A Palazzo regionale la cerimonia del 20° anniversario dell'alluvione

AOSTA. A Palazzo regionale il prossimo 14 ottobre sarà commemorato il ventesimo anniversario dell'alluvione che nell'ottobre 2000 sconvolse la Valle d'Aosta e il Nord Ovest.

La cerimonia si svolgerà nel salone delle manifestazioni Maria Ida Viglino e, come tanti altri eventi, non sarà aperta a pubblico ma potrà essere seguita on line in diretta streaming.

La serata sarà l'occasione per ricordare le vittime e allo stesso stesso per parlare di come la gestione del rischio idrogeologico si è evoluto negli ultimi due decenni e di quali insegnamenti l'alluvione ci ha lasciato.

Nell'ambito delle iniziative per il ventesimo anniversario sarà anche inaugurata una mostra fotografica intitolata "20 anni dall'alluvione in Valle d'Aosta. La memoria, i futuri scenari e una nuova cultura del rischio" che sarà visitabile fino a martedì 20 ottobre.

In mattinata inoltre, alle ore 10.30, il vescovo di Aosta mons. Franco Lovignana celebrerà una Santa Messa in Cattedrale in suffragio delle vittime dell'alluvione.

