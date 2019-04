Piccoli artigiani crescono con i laboratori a tema del Mav di Fénis

Valutazione attuale: 0 / 5

FENIS. Il Museo dell'Artigianato Valdostano propone dei laboratori di artigianato dedicati ai più piccoli. Per un giorno i bambini vestiranno le panni di un artigiano per creare delle opere in legno.

I temi scelti per le attività didattiche sono quattro: materiali, texture ed elementi tattili; antichi mestieri; animali alpini e statue in movimento. Gli incontri si svolgeranno tutti i mercoledì pomeriggio (dalle ore 15 alle 17) dal mese di maggio al mese di luglio.

Attraverso le attività didattiche, il Mav di Fénis vuole avvicinare i bambini alla lavorazione del legno, far loro conoscere le grandi famiglie che hanno fatto la storia dell'artigianato valdostano e, attraverso la sperimentazione pratica, divulgare le caratteristiche proprie della produzione degli artigiani esposti. L'approccio pratico, che contraddistingue le proposte educative del MAV, permette ai bambini di conoscere la storia dell'artigianato divertendosi.

I laboratori sono rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni e il costo è di 7€ a bambino con possibilità di abbonamento (35€ per 5 ingressi + 1 omaggio). La prenotazione è obbligatoria.

