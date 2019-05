SoloDuo in concerto ad Aosta il 9 maggio

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Nuovo appuntamento con i Jeudi du Conservatoire, il 9 maggio ad Aosta. Nell'auditorium della Torre dei Balivi andrà in scena il concerto "Attraverso lo specchio: 12 corde per una prospettiva differente" del duo chitarristico SoloDuo con Lorenzo Micheli e Matteo Mela, quest'ultimo ex docente del conservatorio valdostano.

Il programma del concerto (inizio alle ore 20.30) prevede musiche di Beethoven, Castelnuovo-Tedesco, Debussy, Janacek, Scarlatti.

Con il nome SoloDuo Matteo Mela e Lorenzo Micheli formano uno dei duo di chitarre più attivi e conosciuti nel mondo: insieme hanno suonato in tutta Europa, negli Stati Uniti e in Canada, in Asia e in America latina, dalla Carnegie Hall di New York alla Konzerthaus di Vienna, dalla Sejong Hall di Seoul alla Sala delle Colonne di Kiev, dall’Auditorium di Milano al Concertgebouw di Amsterdam.

Il "Washington Post" li ha descritti come "extraordinarily sensitive, with effortless command and an almost unbearable delicacy of touch”.

