Agroalimentare, la Valle d'Aosta presente ad eventi nazionali e internazionali

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il governo regionale ha approvato la partecipazione e l'organizzazione di una serie di manifestazioni previste nel corso del 2019 con l'obiettivo di promuovere il settore agricolo e agroalimentare della Valle d'Aosta.

Tra gli eventi previsti in Valle d'Aosta c'è La petite ferme, un evento di prestazione del settore zootecnico che si svolgerà all'interno della manifestazione Sons et sonnettes dans les Alpes prevista in Aosta il 15 settembre. Altre due manifestazioni in corso di definizione si svolgeranno nell'ambito dei combats finali delle Batailles de Reines di ottobre alla Croix Noire di Saint-Christophe e dell'attività di promozione del Modon d'Or previsto a dicembre al Forte di Bard. Quest'ultimo sarà legato al "matrimonio" tra Fontina Dop e Tartufo bianco d'Alba.

La Valle d'Aosta sarà inoltre presente ad alcuni eventi in Italia ed all'estero: il 4 agosto alla Foire savoyarde prevista in Val d'Ysère; dal 25 al 30 agosto al Festival des Momes a Le grand Bornard (Haute Savoie); il 6 ottobre alla sessantesima Foire du Valais prevista a Martigny (CH); dal 30 ottobre al 4 novembre al Salon du goût et terroir che si svolgerà a Bulles (CH) e che vedrà Regione Valle d'Aosta presente come invité d'honneur; al Golosaria di Milano del 26 e 27 ottobre, al Toscana Gustando il 9 e 10 novembre a Montepulciano ed infine alla Fiera del Tartufo bianco d'Alba il 9 e 10 novembre.

"Sono tutte azioni - commenta l'assessore regionale all'agricoltura Laurent Viérin - messe in campo per dare impulso alla nostra agricoltura e alle sue eccellenze, anche attraverso sinergie importanti con altri prodotti di pregio, come il tartufo d'Alba, che non faranno altro che accrescere la conoscenza e l'apprezzamento per i nostri prodotti".

redazione