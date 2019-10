A Bard il convegno Progettare il Paese sul futuro delle città italiane Pubblicato: Sabato, 05 Ottobre 2019 10:28

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

BARD. L'11 e 12 ottobre architetti, economisti, storici e rappresentanti della società civile e delle istituzioni si ritroveranno a Bard per un confronto sul futuro delle città e del territorio in Italia. L'occasione è data dal convegno di studi "Progettare il Paese".

L'evento è organizzato dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori in una sede, quella del Forte di Bard, scelta come esempio per mostrare le potenzialità dei grandi complessi storico-culturali.

"Gli architetti italiani - si legge nella presentazione del convegno - sono da tempo impegnati nell'elaborazione di proposte in tema di governo del territorio in modo si possa realizzare una diffusa rigenerazione di quelle aree che oggi non riescono a garantire la necessaria qualità di vita e che permetterebbero, invece, di liberare importanti energie economiche e sociali se oggetto di interventi appropriati".

Quanto al convegno, l'11 ottobre si articolerà con tre tavole rotonde su "Le politiche territoriali del nuovo ciclo della Coesione 2021- 20127"; "Il futuro della città media italiana" ed "Il futuro della città storica". Saranno inoltre presentati i primi risultati della Call For Project "Trasformazioni Urbane Innovative" ed il libro "Elogio alla Città" del presidente emerito della Corte costituzionale, Giovanni Maria Flick.

Nel corso della giornata del 12 ottobre sarà centrale la presentazione di una bozza di articolato per una proposta di legge sulle città che riaffermi la necessità di una Agenda urbana europea con strategie coerenti a breve e lungo termine per rendere le città italiane capaci di affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e della riqualificazione nonché della infrastrutturazione e della mobilità del futuro.

E.G.