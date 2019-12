Concert du Nouvel An con Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste Pubblicato: Venerdì, 27 Dicembre 2019 10:34

PONT-SAINT-MARTIN. L'auditorium di Pont-Saint-Martin ospiterà il prossimo 5 gennaio 2020 l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste per il tradizionale Concert du Nouvel An.

Sotto la direzione del maestro Lino Blanchod e accompagnato dal solista Ivano Buat alla tromba, il complesso proporrà un programma di musiche di Antonio Alvarez, Suspiros de España, con Pasodoble da concerto James Curnow; Concertpiece con Tromba solo e wind band; Hardy Mertens con Requiem for a future war; Franco Cesarini con Symphony n. 2 Views of Edo - Sinfonia per wind band.

L'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste debuttò il 4 gennaio 1986 nell'ambito della Saison Culturelle. Anche lo spettacolo del prossimo anno, in programma alle ore 21, sarà proposto dalla rassegna culturale.

Il biglietto di ingresso è di 8 Euro. Per gli abbonati alla Saison l'evento è gratuito prenotando al numero 0165 32778.

