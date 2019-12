Vertical Winter Tour a Cervinia, Capodanno anticipato con Molella Pubblicato: Sabato, 28 Dicembre 2019 11:27

VALTOURNENCHE. Parte anche quest'anno dalla Valle d'Aosta il Vertical Winter Tour, in programma a Cervinia il 28, 29 e 30 dicembre 2019.

Il Vertical Village sosterà a Campetto Cretaz proponendo tre giornate di sport, animazione sulla neve ad ingresso libero e gratuito e musica con la collaborazione di Radio Deejay.

Tra gli ospiti attesi Molella, special guest alla consolle nella serata del 30 dicembre, a partire dalle ore 22, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno anticipato in Piazzale Cretaz, Molella si esibirà in uno specialissimo dj set by night. Il Vertical Village, per l'occasione, resterà aperto fino a tardi trasformandosi in una suggestiva pista da ballo al chiaro di luna.

All'interno dell'Area Village, 700 mq di allestimento sulla neve ad ingresso totalmente libero e gratuito, un palinsesto colmo di attività distribuite lungo l'arco della giornata accoglierà i visitatori in prossimità del palco. A partire dalle ore 9:00 di ciascun giorno di tappa giochi, quiz, coreografie di gruppo, degustazioni, omaggi, ski test, test drive. Tante saranno le sorprese e i giochi a cui partecipare per vincere i gadget limited edition dell'evento 2020.





Questo il programma

28 e 29 DICEMBRE

9:00 – 16:30 VERTICAL VILLAGE, con prove gratuite materiali tecnici, degustazioni e animazione. Test drive presso Piazzale Guido Rey

28 DICEMBRE

20:00 – 23:00 Lucano After Dinner presso ristorante “La Grotta”

30 DICEMBRE

9:00 – 16:30 VERTICAL VILLAGE, con prove gratuite materiali tecnici, degustazioni e animazione. Test drive presso Piazzale Guido Rey

21:00 FIACCOLATA dei maestri di sci e guide alpine presso Campetto Cretaz

21:30 SPETTACOLO PIROMUSICALE vin brulé, cioccolata e panettone

22:00 DJ SET by MOLELLA - Radio DEEJAY presso VERTICAL VILLAGE

