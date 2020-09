A Valtournenche l'Antica Fiera del Bestiame

La manifestazione dedicata agli allevatori sarà seguita dall'eliminatoria delle Batailles de Moudzons

VALTOURNENCHE. Domani, venerdì 25 settembre, la località Plan de Lilla di Valtournenche ospiterà dalle ore 10 l'Antica Fiera del Bestiame.

Per gli allevatori la manifestazione è l'occasione per portare in esposizione le proprie bovine e concorrere per il premio riservato agli animali più belli. Un'apposita giuria selezionerà i capi migliori tra manze e bovine pezzate castane e pezzate nere e un esemplare tra le capre.

Tutti gli allevatori inoltre riceveranno un premio per il contributo dato al settore zootecnico.

L'Antica Fiera del Bestiame sarà seguita dall'eliminatoria del Concours régional Batailles de Moudzons aperta alle bovine degli allevamenti di Valtournenche, Antey-Saint-André, Torgnon, La Magdeleine e Chamois.

La Bataille avrà inizio alle ore 14, dopo il pranzo aperto a tutti (a pagamento) e una volta completata la pesatura delle bovine.

redazione