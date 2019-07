Direzione Ausl VdA, Nebiolo sarà facente funzione

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Per Angelo Perscarmona (foto) questi sono gli ultimi giorni alla guida dell'Ausl della Valle d'Aosta. Il manager piemontese, attuale commissario dell'azienda sanitaria valdostana, è infatti in procinto di trasferirsi ad Alessandria per un incarico di lavoro del tutto simile all'attuale, ma più vicino a casa.

«Dal 1° agosto il dottor Pescarmona non sarà più con noi. Lo ringraziamo per la collaborazione», ha commentato l'assessore alla sanità Mauro Baccega anticipando in conferenza stampa a Palazzo regionale i prossimi passi dell'Amministrazione regionale per trovare il suo sostituto.

Il primo di questi passi sarà molto probabilmente la nomina dell'attuale direttore sanitario, Pier Eugenio Nebiolo, a facente funzione in attesa dell'arrivo del nuovo commissario. «Poi avremo un avviso pubblico per il nuovo direttore generale», ha spiegato Baccega. Le tempistiche per ora non sono note.

E.G.