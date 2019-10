Obesity Day, visite gratuite all'ospedale Parini il 10 ottobre Pubblicato: Mercoledì, 09 Ottobre 2019 11:09

AOSTA. Il 10 ottobre è l'Obesity Day, giornata dedicata alla prevenzione ad alla sensibilizzazione verso gli stili di vita più corretti per evitare e contrastare un problema di salute sempre più diffuso.

In Valle d'Aosta, secondo i dati dall'Ausl, tre persone su dieci sono in sovrappeso e una su dieci è obesa, quindi il quaranta per cento degli abitanti ha problemi di peso eccessivo.

Per l'Obesity Day gli ambulatori della struttura di Dietologia e Nutrizione clinica dell'ospedale Parini saranno aperti alla popolazione per visite dietologiche e chirurgiche gratuite con accesso diretto, dalle ore 8.30 alle 13.00. Medici ed infermieri si occuperanno della misurazione del peso, del calcolo dell'indice di massa corporea e degli accertamenti sulla pressione arteriosa e sulla glicemia. È richiesta la prenotazione telefonando allo 0165.54 33 90.

