Medicina dello Sport, riprendono le visite al Palaindoor di Aosta



L'accesso per prestazioni e ritiro dei certificati deve essere prenotato AOSTA. Sono tornate operative alcune attività del servizio di Medicina dello sport dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, che dal 3 giugno eroga le certificazioni di idoneità sportiva agonistica e le certificazioni di idoneità sportiva per le attività non agonistiche. L'accesso alle prestazioni, il ritiro dei certificati e la consegna delle urine sono possibili su prenotazione tramite Cup. L'ingresso nei locali, situati al Palaindoor di corso Lancieri ad Aosta, è ammesso solo alle persone che indossano guanti e mascherina. "La richiesta di puntualità rispetto all’orario di prenotazione è tassativa, per motivi legati alle procedure di contenimento dei rischi di diffusione del Coronavirus", sottolinea l'azienda sanitaria. "Non vengono erogate, al momento e fino a diversa disposizione, le prestazioni in libera professione (traumatologia sportiva e ortopedia, misurazione del consumo di ossigeno-Vo2Max, curva lattato-potenza)", precisa ancora l'Usl. Ennio jr Pedrini