Coronavirus, 32 le persone attualmente positive in Valle d'aosta

Tre contagiati sono ricoverati in ospedale. Dall'inizio della pandemia 1.243 casi

AOSTA. Sono attualmente 32 le persone positive al Covid-19 in Valle d'Aosta, una in più rispetto al precedente bollettino di lunedì diffuso dalla Regione. Tre pazienti sono ricoverati in ospedale e gli altri 29 contagiati sono in isolamento domiciliare.

Negli ultimi giorni una persona è guarita e sono stati individuati due nuovi casi su 183 persone sottoposte a tampone.

Dall'inizio della pandemia in Valle si contano 1.243 contagi su 17.785 persone testate. I guariti sono 1.063 e i decessi 146.

Venerdì sarà diffuso il prossimo bollettino regionale.

C.R.