Coronavirus, altri 78 casi in Valle d'Aosta

Aumentano un po' i ricoveri, dimezzati i pazienti in terapia intensiva

AOSTA. Sono 78 i nuovi positivi identificati nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta su 251 persone sottoposte a test Covid nelle ultime ventiquattro ore.

Contando le due persone nel frattempo guarite, attualmente i contagiati sono 458 (76 in più rispetto a ieri) 19 delle quali si trovano in ospedale. I pazienti ricoverati sono due in più di ieri, ma allo stesso tempo in terapia intensiva i numeri si sono dimezzati: i pazienti sono scesi da 4 a 2.

Con i 78 nuovi contagiati di oggi salgono a 1.738 i casi registrati nella nostra regione dall'inizio dell'emergenza. Le persone sottoposte a tampone nel complesso sono 22.585 e i tamponi effettuati 33.039 (+421 in un giorno).

M.C.