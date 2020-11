Coronavirus, il bollettino del 2 novembre: 5 decessi e + 122 contagi in Valle d'Aosta

Al momento più di 2.000 persone sono contagiate dal virus

AOSTA. Oltre 2.000 persone attualmente positive, 122 contagi in più registrati, 5 nuovi decessi e 6 ulteriori ricoveri: sono i numeri del bollettino n. 170 pubblicato dalla Regione e aggiornato alle ore 12 sulla situazione del Covid-19 in Valle d'Aosta.

Il report indica al momento 2.012 persone positive al virus, 167 delle quali ricoverate e 12 in cura in terapia intensiva, e 1.833 persone in isolamento domiciliare. In totale i contagi registrati finora nella nostra regione sono 3.497.

Rispetto al bollettino precedente ci sono 25 guariti in più, 1.304 in totale, ma anche 6 nuovi decessi tra persone positive al virus. In totale le morti nella nostra regione sono 179, 88 uomini e 91 donne. In ospedale si registrano 111 decessi.

Nell'ultimo giorno inoltre sono state sottoposte a tampone altre 212 persone con un totale di 26.376 casi testati e di 42.171 tamponi effettuati (+506 in un giorno).

M.C.