Coronavirus, in Valle d'Aosta 94 nuovi contagi e 57 guariti

Il bollettino del 3 novembre: aumentano ancora i ricoveri, registrato anche un decesso

AOSTA. Altre 94 persone contagiate dal Covid-19 si registrano nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta, secondo il bollettino diffuso dalla Regione sulla situazione della pandemia nella nostra regione (scaricabile qui). Le persone attualmente positive al virus sono "solo" 38 in più rispetto al bollettino di ieri grazie ai 57 pazienti dichiarati guariti nelle ultime ventiquattro ore, ma anche per via di un ulteriore decesso.

Al momento quindi risultano 2.050 positivi al Sars-Cov-2 con 183 persone ricoverate, 13 delle quali in terapia intensiva (una in più rispetto al bollettino di ieri). I soggetti in isolamento domiciliare sono 1.867.

Finora nella nostra regione si contano 3.591 contagi totali, 180 decessi, 1.361 guariti e 26.492 persone sottoposte a tampone, 116 delle quali nell'ultimo giorno. I tamponi effettuati sono 42.561, 390 in più rispett a ieri.

C.R.