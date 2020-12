Coronavirus, 18 nuovi contagiati e 1 decesso nell'ultimo giorno in Valle d'Aosta

Il bollettino del 10 dicembre: aumentano i ricoveri, 90 i guariti

AOSTA. Continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo il bollettino della Regione diffuso oggi, i contagiati sono 783 al momento, 73 in meno rispetto a ieri.

Aumentano tuttavia i ricoverati: sono 98, otto in più in un giorno, ai quali si aggiungono 10 pazienti in terapia intensiva, contro i 13 del giorno precedente.

I nuovi casi positivi identificati sono 18 mentre i guariti sono 90 in più. Si registra inoltre un decesso, un paziente maschio che era ricoverato in ospedale. Dall'inizio dell'emergenza dunque il totale dei contagi sale a 6.801, i guariti a 5.674 e i morti a 344.

Il bollettino (scaricabile qui) riporta inoltre altre 102 persone sottoposte a tampone e 375 tamponi effettuati.

C.R.