Covid-19, 34 nuovi casi e 73 guariti in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno

Il bollettino del 13 dicembre riporta anche 2 decessi

AOSTA. La Regione ha diffuso oggi il bollettino di aggiornamento n. 211 sulla situazione Covid-19 in Valle d'Aosta.

I casi positivi attuali sono ancora in diminuzione: 41 in meno in un giorno a fronte di 34 nuovi contagiati identificati e di 73 persone guarite. Da rilevare inoltre altri 2 decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore che portano a 353 il numero di morti totali collegate al virus.

Attualmente inoltre risultano ricoverate 74 persone (39 all'ospedale Parini, 30 all'Isav e 5 all'ospedale da campo militare). Otto i pazienti in terapia intensiva.

I guariti totali sono ad oggi 5.896 e i casi positivi 6.871 con 35.365 persone sottoposte a tampone (+179) e 65.608 tamponi effettuati (+431).

Il bollettino può essere scaricato qui.

redazione