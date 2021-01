Coronavirus, ancora 1 decesso in Valle d'Aosta

AOSTA. Un nuovo decesso legato al Covid-19 si è verificato in Valle d'Aosta, secondo il bollettino regionale diffuso oggi. I morti sono ad oggi 399 in totale.

Il report indica 359 persone attualmente positive al nuovo coronavirus, 39 in meno rispetto al bollettino precedente, e un totale di casi positivi dall'inizio dell'emergenza pari a 7.679. Sono 5 positivi in meno rispetto a ieri: una riduzione, si legge, dovuta a "19 casi di positività riferiti nella giornata di ieri non confermati da successivo tampone molecolare che sono pertanto stati sottratti dal numero totale dei casi positivi".

I ricoverati sono 46; 2 i pazienti in terapia intensiva.

I guariti ad oggi sono 6.921, 33 in più rispetto a ieri.

Infine i dati complessivi su casi testati e tamponi effettuati: 40.647 i primi e 67.435 i secondi.





redazione