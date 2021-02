Covid-19, per la Valle d'Aosta Rt a 0.83 e rischio 'basso'

Nel report della Cabina di regia il dato sull'incidenza dei casi è il più basso d'Italia

AOSTA. Dati confortanti arrivano dall'ultimo monitoraggio della Cabina di regia sull'andamento dei contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta.

Il trentottesimo report indica, con riferimento agli ultimi quattordici giorni, un Rt medio di 0.83 e una incidenza per 100.000 abitanti di 120.77, la più bassa in Italia. Il dato sull'incidenza scende a 43,19 prendendo in considerazione il solo periodo dal 25 al 31 gennaio scorsi.

La sintesi pubblicata da Ministero della Salute e Iss indica anche un trend settimanale in diminuzione sia per quanto riguarda i casi sia sul fronte dei focolai.

Per la nostra regione la valutazione complessiva di rischio è "bassa".

Secondo il bollettino regionale diffuso ieri nella nostra regione ci sono attualmente 179 persone contagiate. I ricoverati sono ventotto, tre dei quali nel reparto di terapia intensiva.

