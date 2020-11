Sci, le squadre Asiva si allenano a Breuil Cervinia

Gli atleti del fondo, dell'Under 23, del biathlon e dello sci alpino impegnati in questi giorni nelle preparazioni sulle nevi di Cime Bianche

AOSTA. La squadra Asiva di fondo e il gruppo Under 23 sono stati impegnati lunedì, in un allenamento, su un anello di due chilometri, preparato e ottimamente battuto dagli uomini della Cervino spa, a Cime Bianche (Breuil-Cervinia), località sciistica aperta e a disposizione degli atleti agonisti.

Con gli allenatori André Fragno e Manuel Tovagliari e i preparatori Enrico Testolin e Michel Bionaz e il responsabile del Progetto children/Under 23, Paolo Riva ci sono: Sofia Arlian (Sc St-Barthélemy), Coralie Grappein (Sc Gran Paradiso), Virginia Cena (Gs Godioz), Amalia Laurent (Sc Gressoney MR), Aline Ollier (Sc Valdigne MB); Federico Bonino, Simone Gemelli, Andrea Gradizzi (Gs Godioz), Maurizio Macori (Sc St-Barthélemy), Simone Zanon (Sc Amis de Verrayes). Con gli effettivi della squadra Asiva anche il gruppo del Under 23: Jacques e Didier Chanoine (Sc Valdigne MB), Alessandro Longo e Andrea Restano (Sc Drink).

Per quanto riguarda lo sci alpino, doppio impegno per la squadra in raduno sempre a Breuil Cervinia dal 3 al 5 novembre e, il 6, nei test atletici al Centro Move Different di Saint-Christophe. Gli allenatori Luca Liore, Peter Angster, Michele Landini e Henri Battilani, e il preparatore Piero Cassius, al lavoro ci saranno: Nadine Brunet (Sc Aosta), Carole Agnelli, Héloïse Edifizi (Club de Ski), Alice Mus (Sc Azzurri del Cervino), Alice Calaba (Sc Gressoney MR), Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), le Aggregate Anna Cecilia Bianco, Margherita Sala (Sc Gressoney MR) e l'Osservata Alessia Vaglio (Sc Crammont MB); Benjamin Alliod (Cse), Emile Boniface (Sc Chamolé), Thomas Larivière (Sc Crammont MB), Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB), gli Aggregati Jacques Belfrond (Sc Crammont MB), Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d'Ayas), Filippo Segala (Sc Chamolé), Lorenzo Stirano (Sc Aosta).

Oggi infine allenamento atletico per il biathlon con la squadra Aggregati e Progetto Under 23. Con gli allenatori Marino Oreiller, Gianni Gens e Andrea Dufour al lavoro ci sono: Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Alessia Martini, Andrea Cecchellero (Sc Bionaz Oyace), Leonardo Mosquet (Sc Sarre), Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Fiamme Oro), Thierry Bianquin (Gs Godioz); e gli Aggregati Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB), Alice Pacchiodi (Sc Godioz), Giorgia Saracco (Sc Brusson), Nadège Gontel, Valentina Naudin (Sc Granta Parey), Dewis Barrel (Sc Valgrisenche), Julien Petitjacques, Simone Bétemps, (Sc Bionaz Oyace), Laurent Curtaz (Sc Brusson); e gli U23 Denis Muscarà (Sc Brusson), Jéròme e Matthieu Bianquin (Gs Godioz).

