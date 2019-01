Aosta, trentenne cerca di suicidarsi: salvata dai carabinieri

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. Una valdostana di 30 anni è stata salvata ieri sera dai carabinieri da un tentativo di suicidio. A dare l'allarme il padre della donna, una valdostana in cura per problemi psichiatrici e che già aveva provato a togliersi la vita.

Ieri sera verso le 18 l'uomo ha chiesto l'intervento dei carabinieri perché non riusciva più a contattare la figlia. Quella mattina la trentenne era uscita in auto e non aveva più dato sue notizie.

Dopo diverse ricerche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Aosta è riuscita a ritrovare la vettura. Dentro, semicosciente, c'era la donna e vicino a lei una bombola del gas con la valvola aperta e un messaggio scritto per spiegare i motivi del gesto.

I militari hanno subito estratto la trentenne e attivato le procedure di primo soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La donna è stata poi portata all'ospedale di Aosta e ricoverata. Non è in pericolo di vita.

