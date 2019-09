Chiusura parziale della strada regionale per Bionaz

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

BIONAZ. Per consentire lo svolgimento di lavori di ammodernamento del sistema di illuminazione stradale in galleria, è disposta la chiusura parziale al traffico stradale della s.r. 28 di Bionaz, nel Comune di Gignod in località Variney (in galleria dal km 0+000 al km 0+200).

Lo stop alla circolazione scatterà alle ore 8 del 16 settembre e continuerà fino alle ore 19 del 23 ottobre prossimo.

redazione