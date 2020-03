Coronavirus, chiusa la farmacia di Pont-Saint-Martin



Per le necessità urgenti è possibile rivolgersi all'Associazione Volontari del Soccorso PONT-SAINT-MARTIN. La farmacia comunale di Pont-Saint-Martin risulta temporaneamente chiusa a partire da oggi: lo comunica l'amministrazione comunale del paese della bassa Valle. Gli utenti possono rivolgersi alle farmacie di Hône o Donnas. Coloro che hanno difficoltà e non posso recarsi in questi comuni possono contattare il servizio di supporto effettuato dall'Associazione Volontari del soccorso Monte-Rose di Donnas con ritiro e consegna a domicilio. I volontari sono raggiungibili al numero telefonico 348 8212066 ed operano solo su esplicita richiesta telefonica da parte degli interessati. Per chiarimenti è possibile anche contattare il Comune di Pont-Saint-Martin allo 0125 830611. redazione