Saint-Vincent, 84 i positivi al Covid-19

Il sindaco Favre: rispettate le raccomandazioni sanitarie

SAINT-VINCENT. Il sindaco di Saint-Vincent Francesco Favre si unisce al numeroso coro di voci che raccomandano alla popolazione di continuare a rispettare le indicazioni per ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

"Distanziamento sociale, utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorio, lavaggio frequente delle mani", ricorda l'Amministrazione comunale, sono le raccomandazioni sanitarie da rispettare "con serietà a responsabilità".

Nel comune valdostano, secondo un aggiornamento pubblicato dal Comune martedì, risultano 84 persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare a cui si aggiungono 7 persone ricoverate. Inoltre 77 persone si trovano in isolamento preventivo. Nel precedente aggiornamento, diffuso l'11 novembre, le persone positive erano 22 in meno (63 in quarantena e 6 ricoverate) e i soggetti in isolamento preventivo 4 in meno.

redazione