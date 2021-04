Ollomont, ultimi giorni per chiedere i buoni spesa

La misura di sostegno è rivolta alle famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid-19

OLLOMONT. Ultimi giorni di tempo per presentare al Comune di Ollomont la richiesta dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. La misura è rivolta ai cittadini colpiti dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria.

La domanda, da redigere utilizzando un apposito modulo scaricabile dal sito web comunale, può essere presentata dai nuclei familiari residenti a Ollomont al 31 dicembre 2020, regolarmente presenti nel territorio comunale, la cui situazione reddituale è mutata a causa dell'emergenza Covid-19 (per esempio per la perdita del lavoro, per cassa integrazione, per sospensione del lavoro autonomo) e che non abbiano un saldo superiore ai 5.000 euro su conti correnti bancari e postali.

Il valore del buono spesa dipende dalla composizione del nucleo familiare, da un minimo di 100 euro per i single ad un massimo di 350 per famiglie con quattro persone o più. La somma aumenta in presenza di bambini, disabili o situazioni di particolare disagio.

Le domande in risposta al terzo avviso dei buoni spesa vanno presentate entro le ore 12 del prossimo 30 aprile preferibilmente via e-mail oppure a mano su appuntamento. I buoni dovranno essere spesi nel negozio alimentari "Da Olga" del capoluogo.

E.G.