A Challand-Saint-Victor il consiglio comunale discute il rendiconto 2020

Seduta convocata il 27 maggio

CHALLAND-SAINT-VICTOR. Giovedì prossimo il consiglio comunale di Challand-Saint-Victor si riunirà per esaminare un ordine del giorno composto da 5 punti.

In discussione il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, gli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi, la seconda variazione al bilancio previsionale e infine la convenzione per la gestione in forma associata con Brusson del servizio di refezione scolastica.

redazione