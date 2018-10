Aosta, il 14 ottobre torna il Movifest

Valutazione attuale: 5 / 5

All'Arco d'Augusto una serie di incontri con parlamentari e consiglieri del M5s

AOSTA. Domenica 14 ottobre ad Aosta si svolgerà la terza edizione del Movifest, manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle.

«Durante l'evento - informa il movimento politico - verranno affrontati temi locali e nazionali, ma non solo: il Movifest 2018 sarà anche l'occasione per conoscere i portavoce del M5S in un contesto di festa e musica».

In piazza Arco d'Augusto dalle ore 14 alle ore 18 sono previsti, uno ogni ora, diversi confronti sui temi del bene pubblico, del lavoro, dell'informazione, dei trasporti, degli sprechi nel settore pubblico ed anche del Casinò di Saint-Vincent. Interverranno senatori, deputati, consiglieri regionali e consiglieri comunali.

redazione