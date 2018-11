Un assessore tra i nuovi componenti del Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta

0 0 0 s2smodern

Spelgatti: "ateneo si concentri sul territorio, ma con respiro nazionale e internazionale"

AOSTA. «Riportare l'Università della Valle d'Aosta a concentrarsi sui temi legati al nostro territorio, alla montagna, al federalismo e all'autonomia, e allo stesso tempo dare un respiro internazionale e nazionale all'ateneo». Così la presidente della Regione Nicoletta Spelgatti ha spiegato le motivazioni dietro alla nomina di tre nuovi componenti del Consiglio dell'UniVdA.

La giunta regionale ha scelto Stefano Bruno Galli, docente dell'Università di Milano e assessore all'autonomia e cultura nella giunta regionale della Lombardia; Annibale Salsa, già collaboratore con il Brel, e Nicolas Schmitt per la parte francofona. Rimarranno in carica per i prossimi tre anni accademici.

redazione