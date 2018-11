Crisi in Regione, fallisce il primo giro di consultazioni di Chatrian

0 0 0 s2smodern

Uv, Uvp, Alpe e Sa: "senza chiarezza, elezioni anticipate sono l'unica strada"

AOSTA. Non sortisce l'effetto sperato il primo giro di consultazioni compiuto da Albert Chatrian (Alpe) per formare una nuova maggioranza.

Nel fine settimana il capogruppo di Alpe, su incarico affidatogli da Uv, Uvp, Alpe e Sa, ha provato a sentire Impegno Civico oltre che la consigliera Emily Rini e i consiglieri Restano e Fosson (di Pnv) per verificare la possibilità di allargare l'alleanza e di raggiungere almeno i fatidici 18 voti. Obiettivo che, almeno per ora, non sembra essere raggiunto.

I quattro movimenti infatti, terminata la riunione di ieri per valutare l'esito degli incontri, si limitano a ribadire attraverso una nota «la volontà di costruire un progetto solido, basato sulla condivisione di punti programmatici chiari, evitando di cedere a rivendicazioni che esulano dal confronto sui contenuti e che si limitano a soddisfare ambizioni ed esigenze personali. In difetto di chiarezza e della serietà che il momento impone a tutti, le elezioni anticipate saranno l’unica via percorribile».

Domani intanto il consiglio regionale tornerà a riunirsi ed all'ordine del giorno ci sarebbe anche l'elezione del nuovo ufficio di presidenza e importanti disegni di legge come la variazione di bilancio. Il condizionale è però d'obbligo data la totale frammentazione del quadro politico e la gravissima impasse in cui il consiglio regionale è piombato.

C.R.