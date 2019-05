Consiglio Valle convocato, l'ordine del giorno sfiora i 100 argomenti

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Mercoledì e giovedì prossimi, 22 e 23 maggio, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta tornerà a riunirsi. Tra nuovi atti e nuove iniziative che si vanno a sommare ai diversi argomenti rinviati di seduta in seduta, questa volta l'ordine del giorno arriva a sfiorare i cento punti.

Tra gli atti più importanti in esame ci sono il rendiconto 2018 del Consiglio Valle ed il collegato assestamento di bilancio, la proposta di legge di rideterminazione dei vitalizi ed il piano pluriennale approvato dalla Giunta regionale per l'attuazione dell'Agenda digitale in Valle d'Aosta. A questi si aggiunge il lungo elenco di iniziative depositate dalla minoranza, alcune delle quali attendono di essere discusse da metà marzo. Si parlerà di Casinò di Saint-Vincent, di Reddito di cittadinanza, di assunzioni nelle società partecipate, del collegamento intervallivo tra Valtournenche e Val d'Ayas, dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta, dei concorsi per docenti, di vigili del fuoco, del Palazzo Cogne, di ospedale, del calo di studenti nelle scuole valdostane, della Cittadella dei giovani di Aosta, dell'uso dello smartphone in classe e di rifiuti.

In ultimo l'aula dovrebbe discutere le attività di rilievo internazionale ed europeo svolte dalla Regione nel 2017 e 2018 e approvare le linee di indirizzo programmatiche per la XV legislatura.

E.G.