Somministrazione alimenti, in arrivo un nuovo regolamento regionale Pubblicato: Sabato, 26 Ottobre 2019 10:52

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il governo regionale sta lavorando ad un nuovo regolamento regionale per la somministrazione delle bevande e degli alimenti e ha già pronta una prima bozza del nuovo testo che andrà a sostituire quello attualmente in vigore.

L'assessore regionale alla sanità, Mauro Baccega, ne ha parlato durante l'ultimo Consiglio regionale in risposta ad una interpellanza di Restano (gruppo misto). «Il regolamento del 2007 - ha evidenziato l'esponente del governo - non teneva conto dell'evoluzione normativa di questi anni. Abbiamo quindi dato indirizzo per attuare modifiche puntuali, capaci di recepire le norme e di tenere conto delle mutate esigenze del consumatore. Allo stesso tempo è necessario risolvere i problemi che ci sono stati in questi anni, eliminando anche gli elementi che sono già disciplinati da leggi di settore e differenziando le norme igienico-sanitarie dalle altre».

L'assessore spiega che il lavoro si sta concentrando in particolare sui bed & breakfast per «colmare un vuoto regolamentare. Si vuole dare a queste strutture la possibilità di realizzare piccole elaborazioni alimentari, parificando però la loro attività a quella degli altri operatori della somministrazione».

«Il lavoro è a buon punto - ha spiegato ancora l'assessore Baccega -, e ci stiamo confrontando su una prima bozza di testo. Avremo un ulteriore confronto la prossima settimana, andando verso un testo che sarò quindi fortemente condiviso.»

In replica il consigliere Claudio Restano ha sottolineato il «rischio è di complicare la situazione, anziché semplificarla, in mancanza di un chiaro lavoro per snellire le pratiche. Ne è l'esempio quello di adeguamento per i B&B rispetto alle norme che riguardano le strutture alberghiere. Il regolamento deve avere un giusto indirizzo: verificheremo il lavoro in Commissione», ha infine annunciato.

Clara Rossi