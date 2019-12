Sen. Lanièce: nella manovra 15 milioni per Valle d'Aosta Pubblicato: Martedì, 17 Dicembre 2019 08:39

AOSTA. Il senatore Albert Lanièce del gruppo per le autonomie voterà la manovra di bilancio del Governo Conte. L'annuncio arriva direttamente dal parlamentare valdostano dopo l'accoglimento di un emendamento a firma Lanièce che stanzia in tre anni 15 milioni a favore della Valle d'Aosta "per supportare gli enti locali negli investimenti a tutela dell’ambiente alpino e in particolare per il contrasto al dissesto idrogeologico".

"I cambiamenti climatici in atto richiedono una nuova modalità di ripartizione dei fondi, che non possono più essere parametrati in base alla superficie o al numero di abitanti - dice il senatore - Con queste risorse il Governo ha saputo dimostrare attenzione a una questione che presto però dovrà assumere un carattere strutturale, di revisione dei criteri di ripartizione delle risorse".

Inoltre, riferisce Lanièce, "in Commissione siamo riusciti anche ad escludere dall'aumento dell'Ires per i grandi concessionari le partecipate idroelettriche. Nel caso della CVA, avrebbe comportato un aumento della pressione fiscale di circa 7 milioni euro all'anno".

Sempre in Commissione è stato anche approvato un ordine del giorno proposto dal senatore "con cui si impegna il Ministero dei Trasporti a reperire quanto prima le risorse per l’ammodernamento della linea ferrovia Torino-Aosta".

Clara Rossi