Aosta, "300 sardine in piazza contro il razzismo" Pubblicato: Sabato, 21 Dicembre 2019 09:38

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Nonostante la pioggia e il vento le sardine sono tornate in piazza nella serata di ieri, 20 dicembre, per una manifestazione organizzata in occasione dell'arrivo di Matteo Salvini.

Secondo gli organizzatori circa 300 persone erano presenti all'Arco d'Augusto per la manifestazione. Il flash mob era "incentrato sulla richiesta di cambiamento rispetto ad un clima politico caratterizzato da illegalità intolleranza, odio, propaganda razzismo - evidenziano le Ssardine -. Un comune sentire che è stato al centro degli interventi proposti nell'iniziativa condizionata dal tempo sia in termini di durata che di proposte annunciate come la lettura di libri".

Presente all'iniziativa il rappresentante delle sardine valdostane Mathieu Stevenin insieme al referente novarese Alessandro Maffei, al presidente dell'Anpi valdostana Nedo Vinzio ed alla referente delle sardine di Ivrea Sara Grassiano.

redazione