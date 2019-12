Valle d'Aosta, il bilancio regionale 2020-2022 arriva oggi in aula Pubblicato: Venerdì, 27 Dicembre 2019 08:57

AOSTA. Oggi dalle ore 9 è convocato il Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Nell'ultima seduta del 2019 l'aula è chiamata ad approvare il bilancio regionale di previsione del triennio 2020/2022, la Legge di stabilità e il disegno di legge sulle disposizioni collegate a quest'ultima.

L'obiettivo, almeno stando a quanto dichiarato da diversi schieramenti politici, è di procedere con l'approvazione per evitare l'esercizio provvisorio anche se i testi non sono stati condivisi. Dunque, nonostante le grosse difficoltà dei movimenti autonomisti che sostengono il governo retto temporaneamente da Renzo Testolin, altri gruppi dovrebbero votare i tre ddl in risposta a quel "senso di responsabilità" invocato nei giorni scorsi della presidente dell'aula, Emily Rini.

All'ordine del giorno del Consiglio straordinario di oggi e domani figurano inoltre l'atto di predisposizione del Defr triennale, le relazioni della Corte dei conti sulla gestione speciale Finaosta e sul bilancio 2018-2020 ed infine il riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 2 milioni di euro per il pagamento di servizi e prestazioni.

Una volta approvato il bilancio gli scenari sono due: un nuovo tentativo di "grandi intese" per andare avanti a tempo indeterminato oppure le dimissioni e la conclusione anticipata della legislatura. In quest'ultimo caso dovranno essere almeno 18 i consiglieri pronti a firmare per rimettere il mandato.

