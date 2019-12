Consiglio Valle, salta l'approvazione del bilancio Pubblicato: Venerdì, 27 Dicembre 2019 10:40

AOSTA. Il governo regionale ha ritirato il bilancio di previsione 2020-2022: in Consiglio non ci sono i voti per approvarlo. Lo ha annunciato questa mattina ad inizio lavori il presidente della Regione Renzo Testolin dopo una riunione dei capigruppo.

La Regione autonoma Valle d'Aosta entrerà quindi in esercizio provvisorio dal 1° gennaio 2020.

«Oggi a malincuore, dopo un Natale di riunioni e di confronti, di valutazioni, abbiamo dovuto prendere atto di una situazione che è difficile da spiegare a chi vive la politica come un qualcosa che dovrebbe dare le risposte», ha dichiarato il presidente pro tempore Testolin.

«Siamo qua a chiedere di prorogare per qualche giorno, o per qualche settimana, l'analisi del bilancio per cercare, rimandandolo in Commissione, di trovare una base di voti».

Secondo Testolin il bilancio comunque «contiene molte delle risposte che i cittadini aspettano» e la sua approvazione «sarebbe stata la conclusione corretta di un percorso svolto con serietà e dedizione». Il ritiro è stato causato da chi ha «abbandonato quella responsabilità, da onorare con serietà, che ci è stata affidata con l'ingresso in quest'aula».

Dall'inizio del nuovo anno si entrerà dunque in esercizio provvisorio che durerà fino all'approvazione del documento contabile. Sarà un esercizio provvisorio «supportato da un percorso legislativo che gli uffici hanno iniziato a redigere».

C.R.