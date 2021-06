Approvata dalla Regione la Disciplina dell'Albo delle imprese forestali

Via libera della Giunta alla delibera che introduce anche due profili professionali e aggiorna le tabelle di equivalenza dei corsi

La Valle d'Aosta si adegua alla legislazione italiana in tema di foreste e filiere forestali. Lo fa approvando, con deliberazione della giunta regionale, la disciplina dell'Albo delle imprese forestale e degli Elenchi degli operatori e degli istruttori forestali.

«Con la delibera - dice l'assessore regionale all'agricoltura - abbiamo fissato quale requisito di formazione minimo il possesso, da parte del titolare, del socio con partecipazione di puro lavoro o di un preposto, a tempo indeterminato e a tempo pieno, dell'attestato di partecipazione con esito positivo al modulo formativo B del corso di formazione di cui allo standard formativo per operatore forestale o equivalente. Per quanto riguarda le imprese, abbiamo previsto per l'esecuzione degli interventi in bosco un passaggio graduale allo standard formativo di operatore forestale, proprio in relazione alla loro natura e complessità».

Lo stesso provvedimento inserisce nel Repertorio della Valle d'Aosta i profili professionali di operatore forestale e di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco e dei relativi standard formativi. Inoltre la delibera aggiorna le tabelle di equivalenza tra i corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori del Nord Italia.