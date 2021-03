Ultimo DPCM e coprifuoco per attività commerciali: restrizioni per tutti, casinò compresi







I dati relativi ai contagi continuano a preoccupare, salendo in diverse regioni d’Italia o non accennando ad abbassarsi. In Valle d’Aosta sono stati effettuati tamponi, e l’indice Rt continua, appunto, a salire.

L’ultimo DPCM ha chiaramente cercato di far fronte ai dati ancora allarmanti, e per questo tra le diverse misure intraprese è stato indetto un coprifuoco per tutte le attività commerciali.

Quali sono state le reazioni dei commercianti?

Molti ristoratori hanno protestato in piazza, e non sono stati gli unici: si sono uniti gestori di cartolerie, negozi di abbigliamento, e altri esercizi commerciali che si sono visti penalizzati seppur per un tentativo di sicurezza collettiva.

I dati Istat parlano chiaro, con forti cadute sul piano del commercio al dettaglio e delle piccole imprese del territorio, a discapito di una crescita piuttosto rilevante delle vendite degli e-commerce, ovvero del 32%. Questo può essere un dato visto positivamente da chi possiede la propria attività anche online, mentre catastrofico per i piccoli imprenditori e titolari di negozi o imprese che lavorano localmente.

La situazione dei casinò: il punto di vista dei giocatori

I casinò non sono stati risparmiati in questa situazione, e diversi giocatori, in particolare quelli più appassionati delle slot machines, hanno espresso la propria frustrazione al riguardo. In questo caso però, parlando di casinò, il barlume di speranza è legato proprio alle piattaforme di gioco online.

Queste permettono di abbattere da un lato la frustrazione dei giocatori, che dovranno solo rinunciare a recarsi in un luogo fisico, e dall’altro la crisi di queste attività, le quali trovano una risposta molto positiva anche online.

Casinò online in tempi di Covid: come sceglierli?

Per chi è sempre stato abituato a recarsi di persona in un casinò, l’idea dell’online può inizialmente spaventare, in particolare in relazione alla sicurezza e all’attendibilità di una piattaforma di gioco.

La buona notizia è che i casinò online affidabili si riconoscono. Per iniziare devono possedere la licenza AAMS, e in secondo luogo essere abbastanza famosi da possedere numerosi feedback dagli utenti che li utilizzano.

Un casinò particolarmente valido risulta essere Synergy Casino, l’alternativa ideale per quei giocatori che si sono sentiti penalizzati dalle direttive dell’ultimo DPCM. Ciò che lo rende così appetibile, oltre al fattore sicurezza e affidabilità, è la vasta selezione di giochi presenti.

Si trovano per esempio:

- Blackjack

- Slot Machine

- Poker

- Roulette

- Bingo

Ai giochi si può partecipare live, il che permette di provare il brivido del gioco dal vivo anche se con il limite dello schermo del proprio computer. Oltre ai giochi appena citati ce ne sono altri, comprese inoltre le scommesse sportive.

Piccole rinunce nella speranza di risultati concreti

Vista la validità sia di diversi e-commerce che di piattaforme per il gioco online, possiamo dire che in alcuni casi valga davvero la pena affrontare piccole rinunce nella speranza che il futuro sia presto più roseo per tutti.

Non sono in pochi coloro che dovranno stringere i denti. Ancora di più di chi non trova una valida alternativa a ciò a cui era abituato, è giusto considerare che maggiormente penalizzato è chi nell’ultimo DPCM vede lo sfaldarsi della propria attività giorno dopo giorno.

Le perdite saranno difficili da compensare, ed è quindi bene nel proprio piccolo fare scelte consapevoli contribuendo almeno in questo modo al contenimento del contagio.