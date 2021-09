Al via il 15° concorso Fotografare il Parco

Immagini che diventano 'portavoce' della bellezza della natura

Giunge alla quindicesima edizione il concorso internazionale "Fotografare il Parco", iniziativa dedicata alla fotografia naturalistica nei parchi Gran Paradiso, Stelvio, d'Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise. I fotografi professionisti e amatoriali possono presentare fino a quattro scatti nelle categorie del concorso (paesaggi, fauna selvatica, micromondo del parco e dettagli naturali, mondo vegetale) e concorrere per i premi in denaro o in abbonamenti a "La Rivista della Natura".

«Il concorso - sottolinea l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso -, nato per raccontare gli storici quattro Parchi Nazionali attraverso l'obiettivo della macchina fotografica, grazie anche alla qualità delle immagini partecipanti negli ultimi anni, è diventato l'occasione per condividere con gli altri il meglio dei propri scatti e diventare "portavoce" della bellezza della natura delle quattro aree protette. Le immagini presentate in concorso potranno infatti essere utilizzate nelle campagne di comunicazione dei quattro parchi, fornendo così un contributo importante alla crescita della sensibilità nei confronti del patrimonio ambientale».

La partecipazione è gratuita e c’è tempo fino al 30 novembre prossimo per la presentazione delle immagini.





E.G.

