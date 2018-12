Forte di Bard, due promozioni per i residenti e le scuole della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Parte la sperimentazione della card annuale che dà accesso illimitato a mostre e musei

BARD. Dal 7 dicembre i residenti in Valle d'Aosta potranno acquistare una speciale Membership Card Valle d'Aosta per avere accesso illimitato a mostre e musei per un intero anno. L'abbonamento, del costo di 20 Euro, è una delle due promozioni recentemente attivate dall'Associazione Forte di Bard. L'altra è l'ingresso gratuito per tutte le scolaresche valdostane che visiteranno il Forte nei periodi di bassa stagione (dal 1° gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 e dal 1° ottobre 2019 al 29 febbraio 2020).

Le due iniziative sono volte a «incrementare il numero di visitatori provenienti dal territorio più prossimo al polo museale e di aumentare la conoscenza della fortezza, con un’attenzione particolare rivolta alle scuole», spiega l'Associazione.

La Membership Card Valle d'Aosta consentirà anche di ricevere l’invito personalizzato agli eventi inaugurali, di avere priorità d’iscrizione alle attività del Forte e di ricevere la newsletter informativa sugli eventi. «Dopo questo primo anno di sperimentazione si valuteranno i risultati e saranno effettuati gli adeguamenti del caso», precisa il presidente del Forte, Sergio Enrico.

